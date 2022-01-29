أبوظبي للكتاب 2022 يحتفي بعميد الأدب العربي طه حسين

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية بالإمارات العربية المتحدة، اختيار عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين، الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي للكتاب 2022 الذي سيعقد في مايو القادم.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، سعيد حمدان الطنيجي، إن الاحتفال سيكون احتفاء متميزا ومختلفا لأهمية طه حسين في تاريخنا وتراثنا العربي وفي صناعة الكتاب والنشر والثقافة.

وأشار إلى أن الاحتفال به سيكون مختلفاً عن كل الاحتفالات السابقة.

فيما أكد الروائي والكاتب المصري، عمار علي حسن، أن اختيار طه حسين كشخصية العام الثقافية في معرض أبوظبي القادم هو اختيار موفق، مضيفا: “نحن على أعتاب مرور 50 عاما على وفاة طه حسين، الذي لم ينقطع عطاءه.. نصه متفاعل وشخصه متفاعل وفي إرثه إجابة على أسئلة زماننا”.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، علي بن تميم، إن إحدى التوصيات التي انطلقت من دولة الإمارات كان إجراء الدورة الثانية في إحدى العواصم العربية ثم في إحدى العواصم غير العربية حتى يتم تلمّس احتياجات اللغة العربية في الدول غير العربية.

وأوضح أن هناك مجموعة من الاحتياجات المتفق عليها بين العرب جميعاً، وهناك تشابه في تحديات اللغة والفرص المتاحة، متابعا أن هذا الاختلاف مثمر.