شاهد..عمر الشناوي يتغزل في زوجته خلال أحدث ظهور

شارك الفنان،عمر الشناوي،صورة جديدة له بصحبة زوجته،ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وكتب معلقا من خلال صورتهما:استمتعت اوي امبارح في الحفله الرحتها وكان جانبي جميله الجميلات وطبعا انا قاصد الدفايه الكنت حاضنها الجو كان ثلج .
و ذكر الفنان عمر الشناوي، إنه تعرض للتنمر عندما كان صغيرا في المدرسة كونه كان أصغر من أقرانه في الفصل الدراسي، كما أن جسمه كان نحيلا.
وتابع الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يتعرض للتنمر وهو طفل صغير وكان يلقبونه حينها «أبو شعر ناعم».
وكشف الفنان عمر الشناوي أنه كان من الشخصيات الخجولة وكان دائما ما يتوتر من وجود أشخاص بكثرة في أي مكان.
وأضاف الفنان عمر الشناوي، أن التنمر الذي تعرضه له وهو طفل بجانب خجله من وجود أشخاص غرباء يتواجدون معه في نفس المكان، أمر جعله يتحدى ذلك من أجل كسر العقدة النفسية التي لازمته في الصغر وكان التمثيل بداية للتخلص من ذلك الأمر.
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