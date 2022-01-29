سميحة أيوب عن زواجها من محسن سرحان: أهلى رفضوه وحبسني في غرفة النوم من يوم الفرح

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة القديرة سميحة أيوب عن فترة زواجها من محسن سرحان وقالت أنه تعرف عليها أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية حيث جسدت شخصية شقيقته الصغرى

وتابعت سميحة أيوب خلال حوارها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج “باب الخلق” أن عائلتها رفضت الزيجة في بداية الأمر ولكنها أصرت على الزواج منه

وأضافت قائلة أنه كان يغار عليها بشدة وقام بحبسها في غرفة النوم يوم الفرح ومنعها من الذهاب للمعهد، وأرجعت سميحة سبب الغيرة الشديدة لفارق السن بينهما وقالت أنه كان يشعر بالفارق العمري بينما هي لم تشعر بذلك

وعن رأي والدتها في الزيجة قالت أن والدتها قالت لها يوم الزفاف أن محسن سرحان لن يكون الزوج المناسب لها

يذكر أن سميحة أيوب شاركت في مسلسل “إجازة مفتوحة” مع شريف منير ولقاء الخميسي ونخبة من النجوم

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