شاهد.. إيمي سمير غانم تنشرا صورا برفقة زوجها

شاركت الفنانة إيمى سمير غانم متابعيها صورة جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت إيمي سمير غانم برفقة زوجها الفنان حسن الرداد والفنانة ليلي علوي والإعلامية وفاء الكيلاني، وكتبت من خلال صورهم معلقة: “شكرا لأنكم جعلتوني سعيدة”.

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