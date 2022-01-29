دينا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة دينا - عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل والتام. وكتبت دينا عبر انستجرام: «إلهي أذهب البأس ربّ الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما، أذهب البأس ربّ الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين».

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