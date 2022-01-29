عائلة جورجينا رودريجيز تفتح النار عليها: “امرأة شريرة وتبرأت من أقاربها بعد تعرفها على كريستيانو”

ابو ظبي - احمد الجزار - بالتزامن مع عرض البرنامج الوثائقي “I Am Georgina” الذي يتناول حياة عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريجيز، اتهمتها عائلتها بأنها تجاهلتهم بعد أن تعرفت على كريستيانو رونالدو، ووصفوها بأنها “شريرة”.

عائلة جورجينا رودريجيز تتهمها بتجاهلهم

في مقطع ترويجي للبرنامج الوثائقي “I Am Georgina”، المقرر عرضه على نتفليكس 27 يناير، صرحت العارضة الإسبانية جورجينا رودريجيز أنها تعرف ما يعنيه عدم امتلاك أي شيء، وما هو شكل الحصول على كل شيء، مؤكدةً أنها لن تنسى أبدًا العائلة التي أتت منها قبل أن يدخل نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو حياتها، لكن اتهمها بعض أفراد عائلتها بتجاهلهم بعد أن تعرفت على كريستيانو وأنجبت منه ابنتهما ألانا مارتينا، البالغة من العمر أربع سنوات، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا صن.

عم جورجينا رودريجيز يصفها بأنها “شريرة”

عم جورجينا، خيسوس هيرنانديز، الذي قال إنه ساعد في تربيتها بعد أن سُجن والدها بسبب قضية تهريب ممنوعات، وصفها بأنها “شريرة” بسبب ابتعادها عن الأسرة، وأوضح أنها تشعر بالخجل من عائلتها وتعتبر نفسها أفضل منهم لأنهم لا يعيشون بنفس مستوى الترف والرفاهية التي تعيش فيها الآن مع كريستيانو، مؤكدًا أن لم يطلب منها أبدًا أي شيء، وأنها لم تتصل بهم سوى مرة واحدة فقط أو مرتين فقط منذ أن تعرفت على رونالدو، مضيفًا أن البعض الآخر من عائلتها مستائين جدًا منها.

بحسب ما ورد في صحيفة ذا صن، قالت أختها غير الشقيقة باتريسيا رودريجيز: “في عيد ميلاد ابني، سألت جورجينا عما إذا كان بإمكانها أن تطلب من كريستيانو التوقيع على قميص ابني، فرفضت وقالت إنها لن تزعجه لأنه كان في عطلة”، أضافت الأخت أن جدة جورجينا توفيت قبل ثلاث سنوات، عن عمر يناهز 80 عامًا، من دون أن تعرفها جورجينا على ابنتها ألانا مارتينا.

كيف تغيرت حياة جورجينا رودريجيز؟

كانت جورجينا طفلة عنيدة، نشأت في مدينة جاكا الواقعة شمال شرق إسبانيا، قابلت والدتها الإسبانية آنا ماريا هيرنانديز والدها الأرجنتيني جورجي بعد انتقاله إلى البلاد، لكن تم القبض عليه قبل يوم من عيد ميلادها الخامس بسبب محاولة فاشلة لتهريب كمية كبيرة من الممنوعات إلى إسبانيا.

أصبحت جورجينا راقصة باليه، ودرست اللغة الإنجليزية في لندن وعملت جليسة أطفال في بريستول بإنجلترا، ثم أصبحت عارضة أزياء، وعادت إلى إسبانيا، وعملت في متجر غوتشي، وقابلت نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو، وتغيرت حياتها إلى الأبد.

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