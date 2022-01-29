المحكمة تلزم أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة متعة لـ سمية الخشاب

ابو ظبي - احمد الجزار - حصلت الفنانة سمية الخشاب بحكم نهائي ضد طليقها أحمد سعد وإلزامه بدفع مبلغ 270 ألف جنيه وذلك نظير “نفقة المتعة”

كانت سمية الخشاب قد قامت برفع دعوى قضائية ضد طليقها أحمد سعد للحصول على حقوقها الزوجية ومن ثم تم الاستئناف على الحكم لتحصل في النهاية على حكم نهائي بإلزامه بدفع المبلغ.

وعن تفاصيل الحكم ألزمت محكمة الأسرة في الإسكندرية أحمد سعد بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر، بالإضافة لمبلغ 10 آلاف عن كل شهر وذلك لمدة 24 شهر ليصبح المبلغ النهائي 270 ألف

يذكر أن سمية الخشاب حلت ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة المحور وتحدثت عن شائعة تسببها في حدوث مشاكل بين محمد رمضان وزوجته وغيرها العديد من الموضوعات المختلفة وارائها في مختلف الأمور.

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