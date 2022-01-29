أول صورة للفنان محمد عبده مع مولوده الجديد “سلمان”.. تعرف على عدد أولاده

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر المستشار تركي آل شيخ صورة جديدة للفنان محمد عبده برفقة ابنائه ومن بينهم مولوده الجديد “سلمان”

يظهر محمد عبده في الصورة وهو يحمل الرضيع ويقف بجانبه أبنائه الثلاثة من زوجته الفرنسية ذات الأصول الجزائرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة محمد عبده مع ابنائه الأربعة بعد أن قام بنشرها المستشار تركي آل شيخ

أنجب محمد عبده نجله يوم 5 يناير وقام بتسميته “سلمان” تيمنا بالملك سلمان حيث شارك جمهوره خبر إنجابه وقال في تغريدة له “الحمد لله رب العالمين، رُزقت فجر هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله»

يذكر أن محمد عبده لديه 11 ابنا، 7 من زوجته السعودية الأولى والذي انفصل عنها بعد زواج دام 25 عاما، و4 من زوجته الفرنسية الحالية.

اقرأ أيضا

لحظة سقوط وفاء الكلاني في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” (فيديو)

أصالة تقبل زوجها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز “جوي أووردز” بالسعودية وتثير الجدل

عبد الحميد يترك العمل وأكرم يفسخ خطبته.. ملخص الحلقة الأولى من “أبو العروسة 3”

شريفة ماهر باكية: دفنوا ابني من غير ما يبلغوني ونسيت خلافي معاه