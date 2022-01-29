تعليق محمد صبحي على فيلم «أصحاب ولا أعز»

علق الفنان محمد صبحي على الجدل المثار حول فيلم أصحاب ولا أعز، والهجوم الكبير على الفنانة منى زكي. وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "99% من المهاجمين للفيلم والمدافعين عنه لم يشاهدوا الفيلم". وأضاف: "أنا محتاج أشوف الفيلم عشان أقدر أقول رأيي بشكل صحيح والفيلم بشكل عام خارج الإطار الفني المصري فهو لم يتم تصويره داخل مصر وجُلّ فريق العمل من الخارج".

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