محمد صبحي: رفضت ملايين الدولارات للسفر إلى السعودية لأني “مش مرفهاتي”

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان محمد صبحي، على اعتبار بعض الفنانين المملكة العربية السعودية قبلة وملتقى الفن بالوطن العربي في الوقت الحالي.

ريادة مصر الفنية

وقال محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد على بقناة “الحدث اليوم”: “مصر بقالها 120 سنة تحمل الريادة في الوطن العربي وكان لها دور في تقديم ألمع النجوم في وقت كانت السعودية مجتمع منغلق لسنوات طويلة وبقالهم سنة واحدة حدث لديهم انفتاح”.

رفض ملايين الدولارات

وأكد “صبحي”: “اتعرض عليا ملايين الدولارات علشان أسافر السعودية ولكنى رفضت لأني مش مرفهاتي، وأفضل أن أظل في مسرحي في الصحراوي”.

خذلان مصر فنيا

وتابع:”لا يجب أن نخذل مصر كفنانين ودائما عندما نعرض عملا في الخارج يجب أن ننظر إذا كان هذا العمل يشرف مصر أم لا”.

صحوة السعودية

وأكمل “كنت أتمنى أن تكون هذه الصحوة في المملكة العربية السعودية أن يقودها فنانون سعوديون ولكن ممكن يكون فيه مبالغة لسفر المصريين، وأنا أرفض السفر إلى السعودية للمشاركة في عمل فني تحت عنوان الترفيه، وكنت اتمنى ان يقود المهرجانات السعودية فنانين من المملكة”.

وكان الفنان حسن الرداد، عبر عن سعادته بمشاركته في مهرجان “جوي أواردس” على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية

ملتقى استراتيجي للفن

وقال حسن الرداد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “إم بي سي 1”:”عايز اعيش في السعودية لأن الرياض بقت ملتقى استراتيجي للفن في العالم العربي”.

اهتمام الرياض بالفن

وتابع:”سعيد بالرياض لاهتمامها بالفن وتقدير الفنانين والنجوم، واحنا بنشارك بأعمالنا المسرحية الجديدة على خشبة مسرح الرياض”.

الفنان الهندي سلمان خان

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن إحياء الفنان الهندي سلمان خان فعاليات حفل موسم الرياض 2021.

وقال المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:”الفنان العالمي سلمان خان في حفل في موسم الرياض، وذلك يوم 10 ديسمبر، قريبا التذاكر”.

وكان أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن وجود ٨٠٠ ألف طلب تذكرة لحفلة الهلال.

عروض موسم الرياض

على جانب آخر، كان قد عاد الفنان محمد سعد إلى خشبة المسرح من جديد عقب سنوات ابتعاد ليست بقليلة، من خلال مشاركته الخاصة في موسم الرياض بمسرحية جديدة تحمل اسم “اللمبي في الجاهلية”.

اللمبي في الجاهلية

وكشف “سعد” حين أول يوم عرض لها بموسم الرياض أن المسرحية استطاعت أن تتصدر مختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع «تويتر» قائلًا: الحمد لله اللمبي في الجاهلية ترند رقم 1 على تويتر في السعودية صبح صبح على الغالين.

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