حسن الرداد بعد تصريحه المثير للجدل.. هو أنا لو قولت عايز أعيش في بلد معادية هتعملوا إيه؟

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدر الفنان حسن الرداد محركات بحث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحه المثير للجدل عن المملكة العربية السعودية وأمنيته بالبقاء بها؛ بسبب التطور الهائل الذي تعيشه مؤخرا.

ورد حسن الرداد على الهجوم الذي تعرض له، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية المذاع عبر شاشة أم بي سي مصر، قائلا: كل اللي حصل أن الإعلامي مهند كان بيسألني عن ترحيب الجمهور السعودي، فقولتله أنا مش عايز أمشي من هنا لأن استقبال الناس والترحاب منسيني سقعة الجو.

وواصل الرداد: وإيه المشكلة أن الواحد يقول يحب يعيش في السعودية؟ مش فاهم إيه المشكلة؟ ومش فاهم لو الواحد قال عايز يعيش في بلد معادية لمصر هيعملوا إيه؟ هيفرحوا؟ يعني بالعكس دي بلد الحرم الشريف الكعبة.

وأضاف حسن الرداد: ودخلت الحفلة وكانت رائعة، وفيها نجوم عالميين وكأن الواحد كان قاعد في بلده واستقبال كبير ووفاء وعرفان بالجميل وبالمشوار الكبير اللي قدمه الفنان المصري على مر العقود متمثل في أستاذ سمير غانم ودلال عبد العزيز، والناس قعدت تصقف كتير لحظة تكريمهم، ليرد عمرو أديب مؤكدا أن التصفيق في القاعة استمر 5 دقائق وكان أطول تصفيق في الحفل.

حسن الرداد يوجه رسالة للشعب السعودي

وجه حسن الرداد رسالة شكر لتركي آل الشيخ والشعب السعودي، قائلا: الفنان اللي بيتكرم هو مصري ومصرية ونص الحفل كان سعوديين والنصف الآخر مصريين وجنسيات أخرى، والمشاعر اللي كانت موجودة مش مشاعر مزيفة والناس كانت بتبكي بجد، وده كله عبارة عن حب وتقدير للفنان المصري من كل الشعوب العربية وبشوف إن الواحد عيب عليه إنه يعمل تفرقة.

واختتم الرداد حديثه معبرا عن سعادته بالتطور الهائل لتي تعيشه المملكة العربية السعودية، كما وجّه رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ على تكريمه للفنانين المصريين بحفل جوي وخصوصًا الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ على الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها حسن الرداد قائلا: لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد؟ المملكة العربية السعودية منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحالي وإلى آخر الزمان ستظل أرض الحرمين الشريفين، وأرض الخير والسلام والأمان، وحاضنة للفن والإعلام، تُرِكَت كل هذه الإيجابيات وحفل Joy الذي يعد أكبر حفل في العالم العربي بشهادة الجميع وتم التركيز بشكل تافه على نقاط مخفي الهدف منها.

وواصل آل الشيخ: أما عن نتائج الجوائز في الحفل، فكانت بالتصويت والذي امتد لأكثر من 3 أشهر متواصلة، وأنا بالنسبة لي صلاح أفضل لاعب عربي مر على التاريخ ومازال في اعتقادي أنه سينجح أكثر ويحقق إنجازات أكبر.

تركي آل الشيخ يرد على انتقادات توزيع الجوائز

وأضاف تركي آل الشيخ: ألم يُكرّم المخرج الكبير شريف عرفة؟ والمجتهد المبدع أحمد الجندي، الفنان الكبير محمد هنيدي والذي يستحق أكثر من مجرد تكريم، ومقدم البرامج رامز جلال، وأمير الغناء العربي هاني شاكر، والفنانات المحترمات ليلى علوي ونيللي كريم وأمينة خليل والفنان المحترم عمرو يوسف والفنان المحترم حسن الرداد لجوائز للفائزين فيها.

واختتم تركي آل الشيخ حديثه، قائلا: أقول لكل ناجح عربي والعالم عامة أبواب المملكة مفتوحة لك ولإبداعك وداعمة لك، وأنصح كل تافه أن يستمر في تفاهته ويستمتع بنجاح الآخرين.

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