وفاة الموسيقار طارق شرارة عن عمر يناهز 72 بسبب كورونا

توفى صباح اليوم الموسيقار طارق شرارة عن عمر يناهز الـ 72 عاما اثر اصابته بفيروس كورونا.

ويعد الموسيقار طارق شرارة أحد الموسيقيين الذين قدموا عديد من الاعمال الفنية وتلقد عدد من المناصب داخل وزارة الثقافة.

وتخرج طارق شرارة من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، وتم تعيينه بوزارة الثقافة إثر تخرجه، وتقلد منصب سكرتير عميد الكونسيرفتوار “شيزيرى نورديو” حتى عام 1967، وعمل رقيبا على المصنفات الفنية حتى عام 1986 حيث استقال ليتفرغ للتأليف الموسيقي.

بدأ طارق شرارة في دراسة البيانو في سن السابعة على يد الأستاذ "صلاح الحسيني" ثم على يد "انيتا فيشر" فيما بعد.

طارق شرارة أعد و قدم برامج نقد و تحليلات للموسيقى الكلاسيكية باللغة الإنجليزية بإذاعة البرنامج الأوروبي المحلي من عام 1967 و لمدة ثلاث عقود.

شغل طارق شرارة من عام 2002 وحتى 2011 منصب مستشار موسيقي للمركز الدولي للموسيقى. كتب موسيقات تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة و رسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير كما قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام المصرية.