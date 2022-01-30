وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار الكبير الدكتور طارق شرارة

عبد الدايم : الراحل تميز بتعدد المواهب وقدم ابداعات خالدة تنوعت بين الموسيقى والفن التشكيلى

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الموسيقار الكبير الدكتور طارق شرارة الذى غيبه الموت اليوم الاحد 30 يناير عن عمر يناهز 72 عام وقالت ان الراحل تميز بتعدد المواهب وقدم ابداعات خالدة تنوعت بين الموسيقى والفن التشكيلى ، مشيرة الى بصماته الرائدة خلال عمله بوزارة الثقافة فى معهد الكونسرفتوار والرقابة على المصنفات الفنية ومجلس ادارة دار الاوبرا المصرية ، وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان الدكتور طارق شرارة حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1964، بدأ دراسة الة البيانو في سن السابعة عمل بوزارة الثقافة وشغل منصب سكرتير عميد الكونسيرفتوار حتى عام 1967. عمل كرقيب بالرقابة على المصنفات الفنية حتى عام 1986 حيث استقال ليتفرغ للتأليف الموسيقي. أعد و قدم برامج نقد وتحليلات للموسيقى الكلاسيكية باللغة الإنجليزية بإذاعة البرنامج الأوروبي المحلي من عام 1967 و لمدة ثلاث عقود ، شغل عام 2002 وحتى 2011 منصب مستشار موسيقي للمركز الدولي للموسيقى. كتب موسيقات تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير ، كما قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام السينمائية المصرية ، كما عبر عن موهبته فى الفن التشكيلى بابدع مجموعة مميزة من اللوحات .