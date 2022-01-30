اتفرج الصور .. حفيدة نادية لطفي الفتاة الحسناء تثير غضب السوشيال ميديا بعد ظهورها شبه عارية ( الحقيقة كاملة )

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر عدد من الصور اثارت جدلاً كبيرًا خلال الاشهر الماضية لفتاة قيل أنها حفيدة الفنانة القديرة نادية لطفي.

وجاءت فى الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة بملامح جميلة تشبه إلى حد كبير الفنانة نادية لطفي كما وصفوها بـ «توأم نادية لطفي».

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على جانب اخر ظهرت تلك الفتاة التى ادعوا انها حفيدة الفنانة المصرية نادية لطفي، فى اغلب صورها بملابس مكشوفة وهذا الامر انزعج منه جميع جماهير الفنانة القديرة نظرا انها حفيدتها الوحيده

ولكن بعد بحث مطول تبين ان الفتاة التى انتشر صورها على الانترنت والتى قيل إنها حفيدة عائلة الـ “لطفي” لم تكن كذلك!!

وكل ما فى الامر انها فتاة هولندية الجنسية تدعى روز أبيلز من بورميريند، واسمها بالكامل روز ياسمين أبيلز تبلغ من العمر تقريبا 20 عام

كما انها تعمل حاليا فى مجال الموضة والفاشون وهى حاليا واجهة للعلامة التجارية العالمية توب شوب topshop الخاصة فى مجال الملابس والاحذية والإكسسوارات

الجدير بالذكر فى خلاصة القول ان كل ذلك ليس إلا ادعاءات غير حقيقية فلا يجمعهما بالفنانة القديرة نادية لطفي إلا الشبه فقط