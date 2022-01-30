شاهد.. نادين نجيم تتألق بالأسود في أحدث ظهور

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بعدة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "نادين" خلال الصور وهي تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة بفستان أسود، مما نال إعجاب متابعيها. وظهرت نادين نسيب نجيم، بتسريحة انسيابية ناعمة، وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

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