استغرقت 5 ساعات… نجل ميار الببلاوي يطلب الدعاء لها بعد خضوعها لعملية جراحية

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي لعملية جراحية جديدة تستغرق نحو 5 ساعات.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، طمأن نجل ميار الببلاوي الجمهور على حالتها الصحية “ماما يا حبيبتي، يارب والفجر بيأذن يشفيكي ويعافيكي ويخليكي ليا، أنا فخور بيكي يا أمي وبالذات والناس بتعمل تريند بحاجات قلة أدب، حضرتك بتعملي تريند في برنامجك الديني المحترم علشان بتجاوبوا على أسئلة بتهم المسلمين، لما تفوقي وتقومي بالسلامة هتفرحي قوي إن الفقرة عاملة 3 مليون مشاهدة.

يشار أن ميار الببلاوي تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا وخضعت لعملية جراحية لإزالة ورم من الرحم، كما أنها تعرضت ايضًا لكسر في أصابع قدمها بعد سقوط لوح خشبي عليها.

من ناحية أخرى تقدم ميار الببلاوي برنامج “نادي النساء السري” عبر قناة “الشمس”.

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