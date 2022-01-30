- 1/2
- 2/2
ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي لعملية جراحية جديدة تستغرق نحو 5 ساعات.
وعبر حسابها على “فيسبوك”، طمأن نجل ميار الببلاوي الجمهور على حالتها الصحية “ماما يا حبيبتي، يارب والفجر بيأذن يشفيكي ويعافيكي ويخليكي ليا، أنا فخور بيكي يا أمي وبالذات والناس بتعمل تريند بحاجات قلة أدب، حضرتك بتعملي تريند في برنامجك الديني المحترم علشان بتجاوبوا على أسئلة بتهم المسلمين، لما تفوقي وتقومي بالسلامة هتفرحي قوي إن الفقرة عاملة 3 مليون مشاهدة.
يشار أن ميار الببلاوي تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا وخضعت لعملية جراحية لإزالة ورم من الرحم، كما أنها تعرضت ايضًا لكسر في أصابع قدمها بعد سقوط لوح خشبي عليها.
من ناحية أخرى تقدم ميار الببلاوي برنامج “نادي النساء السري” عبر قناة “الشمس”.
اقرأ أيضا
لحظة سقوط وفاء الكلاني في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” (فيديو)
أصالة تقبل زوجها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز “جوي أووردز” بالسعودية وتثير الجدل
عبد الحميد يترك العمل وأكرم يفسخ خطبته.. ملخص الحلقة الأولى من “أبو العروسة 3”
شريفة ماهر باكية: دفنوا ابني من غير ما يبلغوني ونسيت خلافي معاه
ميرهان حسين تكشف عن معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا: “تلج في عز التلج”
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استغرقت 5 ساعات… نجل ميار الببلاوي يطلب الدعاء لها بعد خضوعها لعملية جراحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.