بينها قناة مصرية.. قنوات تعرض مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

ابو ظبي - احمد الجزار - يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي نظيره المنتخب المغربي، في ديربي الشمال الأفريقي، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي ببطولة أمم افريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، ويسدل فيها الستار يوم السادس من فبراير المقبل.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر والمغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا عبر قنوات «بي إن سبورتس» المشفرة، غير أن هناك قنوات أخرى يمكن من خلالها متابعة المباراة بشكل مجاني، بينها قناة مصرية أعلنت مؤخرًا إذاعتها للمباراة.

وتنقل المباراة القنوات التالية:

-قناة mti : نايل سات تردد 11938، عمودي معدل الترميز 27500

– قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

– قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

– قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

– قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

وتأتي صعوبة المواجهة بين الفراعنة ومنتخب أسود الأطلسي، كون المباراة لن تقبل القسمة على إتنين، ولابد من إنتهاء المواجهة بفوز أحد الفريقين، ليحجز بطاقة التأهل رسميًا للدور نصف النهائي ببطولة الأمم الافريقية، ويقطع خطوة كبيرة نحو تحقيق حلم التتويج باللقب الأفريقي، أما الفريق الخاسر فيحزم حقائبه ويودع البطولة عائدا إلى بلاده.

طموحات المنتخبين

ويسعى منتخب مصر بقيادة المخضرم كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على نظيره المغربي، كخطوة نحو إستعادة الكأس الافريقية الغائبة عنه منذ 12 عامًا، عندما توج بأخر لقب فيها فى نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا.

في المقابل، يطمح منتخب أسود الأطلسي للفوز على منتخب مصر، من أجل التشبث بأمله في الوصول لمنصة التتويج وإستعادة اللقب الغائب منذ 1976 في أثيوبيا.

نهائي مبكر

مباراة منتخب مصر أمام نظيره المغربي، وصفها الكثير من الخبراء، بأنها نهائي مبكر للبطولة، نظرا للصيت والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخبان في القارة السمراء منذ زمن بعيد، كما أن كلا المنتخبين يبقى مرشحا بقوة للفوز باللقب منذ إنطلاق النسخة الحالية من البطولة.

غياب الشناوي وحمدي فتحي

ويدخل منتخب مصر مواجهته الصعبة أمام المنتخب المغربي، وهو يفتقد عنصرين أساسيان من تشكيلته الأساسية للإضابة، وهما الثنائي محمد الشناوي الحارس الأول للفراعنة، وحمدي فتحي لاعب الإرتكاز، الذي كان له دور مؤثر في تخطى عقبة المنتخب الإيفواري فى المباراة الماضي بدور ال16، إلا أن كيروش جهز البدائل القوية لتعويض غياب الثنائي، وتأكد مشاركة محمد أبو جبل كحارس مرمى أساسي في لقاء اليوم، في حين يفاضل بين الثنائي مهند لاشين وومحمود تريزيجيه، لدخول التشكيلة الأساسية بديلا عن حمدي فتحي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

وبحسب المعطيات الجديدة فإن منتخب مصر ينتظر أن يبدأ مباراته اليوم الأحد أمام أسود الأطلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم أو (الونش) – عمر كمال

الوسط: عمرو السولية – محمد النني – مهند لاشين

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