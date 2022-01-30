أسرار لا تعرفه عن زوجة عادل إمام .. فلاحة مصرية عارضت أهلها للزواج منه والمفاجأة في مؤهلها الدراسي ؟ | اتفرج صور نادرة تجمعهما

الرياض - محمد الاطلسي - تتفق معظم وسائل الاعلام المصرية أن الفنان "عادل إمام" يدين بالفضل لزوجته في كل ما وصل إليه وكل ما حققه من شهرة ومجد، فهي التي وقفت بجواره في مشواره الفني بكل ما تملك من قوة إنها السيدة "هالة الشلقانى" زوجة الزعيم "عادل إمام" والذي قال عنها أن والدته أنها توفيت وهي تدعي لزوجته السيدة "هالة الشلقاني" ويطلقون عليها في المنزل لقب "وش الخير" وهذا ما فسره الزعيم "عادل إمام" بأنها أم بالمعنى الحقيقي للكلمة وفقا لما نقلته وتداولته مواقع اخبارية مصرية .

وصف زوجة الزعيم بفلاحة مصرية

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جاء في تقرير اوبرا نيوز أنه وعلى الرغم من إجادتها للغة الفرنسية وانتمائها لطبقة أرستقراطية، حيث يتذكر وقت زواجهما حينما قالت له "احنا أحرار دستوريين" وكان هذا إشارة إلى عراقة عائلتها، فما كان منه إلا الرد عليها مازحا "وأنا من أولاد عبد الناصر اللي ادوكوا بالجزمة على دماغكوا".

فلاحة مصرية وهذا ما قيل عنها في إحدى التقارير الصحافية عن عائلة الزعيم، وقد تخرجت" هالة الشرقاني"من كلية الحقوق، لكنها قررت التفرغ بكامل وقتها للمنزل، وكان الزعيم متخوفا من فكرة الزواج، وهل ستكون هي السيدة الأخيرة التي يعرفها.

"هالة الشلقاني" تزوجت من الزعيم لعدم مغازلته لها

تزوجت "هالة الشلقاني" من الزعيم دون علم عائلتها في البداية، لأنهم اعترضوا على عمله ودخوله الفن، ولكنها أصرت على الزواج منه، ومن ذلك الوقت وهو يدين لها بالكثير من الأمور، حيث جمعهما للقاء الأول عن طريق الراحل "سمير خفاجة"، حيث أنها كانت تقيم مع جدتها التي تسكن إلى جوار" خفاجة"، وكان "عادل إمام" يأتي بصحبة أصدقائه، وحينما كانت تنظر من النافذة تجد الكثير من المعاكسات من أصدقائه، إلا أن "عادل إمام" هو الوحيد الذي لم يقم بمغازلتها، ومن هنا جاءت الشرارة الأولى.

أولادهم

أسفرت تلك الزيجة عن إنجاب ثلاثة أبناء وهم "محمد"،" رامى" و"سارة"، ورزق الزعيم "عادل إمام" بـ 6 أحفاد، وأكد خلال أحد الحوارات التليفزيونية له، أنه رفض أن أحفاده يلقبونه بـ "بابا عادل"، وأصر على أن يطلقون عليه لقب "جدو"، نظرا إلى حبه الشديد والعظيم لهذا المسمى.