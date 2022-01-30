شاهد.. ياسمين صبرى تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة.
وظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية “ستان” باللون البيج الفاتح.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما تناسب مع إطلالتها.
وبدأت ياسمين صبري مسيرتها الفنية في 2014، من خلال مسلسل "جبل الحلال"، ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى، وفي 2020، تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة من المعارف بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.
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