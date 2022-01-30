شاهد.. بعد إصابتها بـ كورونا.. ميرهان حسين لجمهورها: أنا بتحسن

طمأنت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها على حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا. ونشرت ميرهان حسين صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستجرام، معلقة "شكرًا من قلبي للناس اللي بيسألوا عليا كل يوم مفيش أحلى من احساس الحب اللي غمرتوني بيه بجد شكرًا اصحابي و أهلى و زمايلي و حبايبي ❤️ وانا الحمد لله بتحسن ????".

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