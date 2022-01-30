البرنامج الثقافي للدورة 53 لمعرض الكتاب يحتفى بالاديب الراحل عبد التواب يوسف

استضافت القاعة الرئيسية باليوم الرابع من الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "كتابات عبد التواب يوسف للأطفال" بمشاركة الدكتور جمال الشاعر، ، الدكتور حسن البنهاوي، والاعلامي عصام عبد التواب يوسف، والمبدعة ثريا عبد البديع حيث تم استعراض العبقرية الادبية للكاتب الكبير الراحل عبد التواب يوسف واساليبه الإبداعية الموجهة للاطفال، والتي اتسمت بالانفتاح علي العالم وهدفت الى فتح افاق فكرية جديدة للنشء والشباب ، كما تم تناول مكانته كاحد اول الادباء الذين تطرقوا لضرورة مواكبة الثورة الرقمية والاجتهاد واعمال العقل في تكوين اجيال مستنيرة .

وخلال الندوة وجه المشاركون الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب لتقدير القيمة الأدبية للراحل واختياره شخصية المعرض لهذا العام والذى يعكس ايمان الدولة ممثلة في وزارة الثقافة في تخليد الرموز الابداعية المصرية خاصة وان الراحل اهتم فى كتاباته بالنشء وقضاياه المرتبطة بتقدم الوطن، كما طرح الدكتور جمال الشاعر فكرة التنسيق مع محافظ بني سويف لإقامة مهرجان سنوى للطفولة بمحافظة ببني سويف لاحياء ذكرى الاديب الراحل ليتضمن انشطة وفعاليات متنوعة تشمل الرسم ، الموسيقي الشعر واعمال الابتكار وغيرها الى جانب مكتبة متخصصة دائمة تضم اعماله.