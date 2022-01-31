بعد غياب طويل .. لن تصدق كيف أصبح مظهر « فيحاء » بطلة فيلم اللي بالي بالك .. شكلها صدم الجميع ؟

الرياض - محمد الاطلسي - بالرغم من قلة الأعمال الفنية التي شاركت فيها إلا أنها نجحت في أن تحقق شهرة واسعة جدًا فقد عرفها الجمهور من خلال فيلم «اللي بالي بالك» إنها الفنانة نفيين مندور.

بعد ظهورها في هذا الفيلم تعرضت نفيين مندور لأزمات عدة تسببت إحداها في دخولها السجن، حيث تم إلقاء القبض عليها مرتين، أولهما في عام 2013، حيث تم القبض عليها برفقة شابين آخرين داخل سيارة أثناء محاولتهم الفرار من كمين.

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وفي عام 2016، تم إلقاء القبض عليها مرة أخرى في قضية مماثلة والحكم عليها بالسجن، ثم إخلاء سبيلها بضمان الإقامة.

وبعد طول غياب عادت الفنانة دينا مندور إلى دائرة الضوء من جديد في أحدث ظهور لها في حفلة عيد ميلا أحد أصدقائها.

وكعادة المشاهير يتم التركيز على المظهر العام، وكانت أبرز تعليقات المتابعين لها احتفاظها بجمالها رغم تقدمها في السن، مطالبين بعودتها مرة أخرى للشاشة.

المصدر : لايف نيوز