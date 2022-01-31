شاهد.. فيفي عبدة تحتفل بفوز المنتخب علي المغرب

حرصت الفنانة فيفي عبدة ، علي الاحتفال بفوز الفراعنة علي منتخب المغرب والتأهل إلي نصف نهائي أمم أفريقيا.
وكتبت فيفي عبدة من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": الف مبروك مصر عقبال النهائي يارب.
وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.
وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.
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