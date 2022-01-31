6 فبراير .. عرض مسرحية ”سالب واحد” على مسرح الهناجر

قررت إدارة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية إعادة عرض مسرحية سالب واحد بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض من قبل على خشبة المسرح نفسه أو ضمن فعاليات منتدى الشباب العالمي العرض من إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية.. وتأليف محمد عادل وإخراج عبد الله صابر ومن بطولة أحمد عباس - يارا المليجى - مصطفى رشدى - سالى سعيد - عبد الرحمن محسن - مصطفى عبد الهادي، بداية من يوم 6 فبراير المقبل حتى 12 من الشهر نفسه في تمام السابعة مساءً كل يوم.

عرضت المسرحية مؤخرًا في منتدي شباب العالم وأشاد بها الحضور كثيرًا وحضرتها وزيرة الثقافة العرض وإشادتها بها.. وحصل على أكثر من 25 جائزة من مهرجانات مسرحية عدة.. أهمها مهرجان المسرح العربى فى أكاديمية الفنون.. ومهرجان إبداع التابع لوزارة الشباب والرياضة ومهرجان الحرية بالإسكندرية ومهرجان جامعة صحار فى سلطنة عمان والمهرجان القومى للمسرح المصرى، وتم عرضه أون لاين فى مهرجان جامعة الزرقاء بالأردن ومهرجان المسرح الجامعى فى كازبلانكا بالمغرب وتم عرضه أيضًا فى محافظة بورسعيد ضمن أنشطة بورسعيد مركز النشاط الثقافى هذا العام فى مصر.. المسرحية تناقش موضوع ذو الهمم وكيفية تعامل الأهل وتقبلهم لهؤلاء الأطفال فى قالب فنى وإنسانى صادم على المسرح.