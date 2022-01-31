روبي وغادة عادل وريم مصطفى يبدأون تصوير فيلم ”جروب الماميز” الشهر المقبل

تبدأ النجمة روبى تصوير مشاهدها الأولى من فيلم "جروب الماميز" الشهر المقبل فى الديكورات الخاصة بالعمل، ليكون العمل جاهزًا للعرض فى السينمات، وتجمع المشاهد الأولى بينها وبين الفنانة غادة عادل وريم مصطفى، حيث بدأ بطلات العمل فى التحضيرات والعمل على الشخصيات التى يظهرن بها خلال أحداث الفيلم الأيام الماضية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتساب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني "مريم ونادية" روبى وغادة، من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة ريم مصطفى، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

فيلم "جروب الماميز" بطولة غادة عادل وروبى وريم مصطفى، ويعد من الأفلام التى تنتمى لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، حيث تم التعاقد مع كل من الفنان بيومى فؤاد والفنان ومحمد سلام وجارٍ التعاقد مع باقى فريق العمل استعدادًا لانطلاق التصوير.

من ناحية أخرى، تستعد روبى لبطولة مسلسل جديد بعنوان "لحم ودم" مكون من 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج إسلام خيرى ومن المقرر إنطلاق تصويره بعد شهر رمضان المقبل، وتجسد روبى خلال أحداثه دور دكتورة تواجه العديد من المواقف فى إطار تشويقى.