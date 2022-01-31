وائل كفورى يحيى حفلاً فى موسم الرياض.. 3 فبراير المقبل

يحيى النجم اللبنانى وائل كفورى حفلًا غنائيًا يوم 3 فبراير المُقبل، ضمن حفلات موسم الرياض، وتشاركه العراقية رحمة رياض، ضمن سلسلة حفلات يحيها كفورى فى عدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر أعمال وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والتى تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

ومع نهاية العام المنصرم، تعرض نجم لبنان وائل كفورى لحادث سير قوى حيث أقلق جمهوره في العالم العربى على سلامته، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لحطام سيارته إثر إصابته بحادث سير خطير ونقله إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات اللبنانية لتلقي الرعاية، وسط تطمينات من أصدقائه ومحبيه، ووجه كفوري، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة شكر لكل من شعر بالقلق عليه في محنته، بعد نجاته من حادث سير مروّع.