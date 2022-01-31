صناع أفلام ”صندوق الدنيا وبرا المنهج” في ضيافة مهرجان جمعية الفيلم

يقام اليوم الاثنين عرض فيلم "صندوق الدنيا" في تمام الخامسة مساء بمركز الإبداع الفني ضمن فعاليات الدورة الـ 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم بحضور مخرج الفيلم عماد البهات والذي شارك في كتابته أيضا، ومنتج الفيلم وأحد ابطاله عمرو القاضي والمنتج الفني للفيلم محمد عيد.

ويدير ندوة الفيلم الناقد رياض أبو عواد، الفيلم تدور أحداثه خلال ليلة واحدة في منطقة "وسط البلد" في "القاهرة"، تتشابك قصص مجموعة من الغرباء والمصاعب التي يواجهونها… من بينهم فتًى يتيم وممثّلة مبتدئة.

بينما يعرض في تمام السابعة مساء فيلم "برا المنهج" بحضور مخرجه عمرو سلامة والذي شارك أيضا في كتابته، الفيلم بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، والعديد من ضيوف الشرف ومنهم روبي وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو، وإنتاج شاهيناز العقاد.

وتدور أحداث فيلم برا المنهج حول طفل يتيم يدعى نور 13 عاما، ومن أجل أن يحظى باحترام زملائه يدخل منزلا مهجورا أمام المدرسة رغم أن كل زملائه يخشون الاقتراب من هذا المنزل، ويكتشف نور بعدما يدخل المنزل المهجور، أنه يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئًا من العالم، وتنشأ صداقة بين الاثنين، ويخوضان رحلة من أجل اكتشاف الذات.

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