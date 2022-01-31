إصابة الفنان أحمد صلاح السعدنى بفيروس كورونا

كشف الفنان أحمد صلاح السعدنى، عن إصابته بعدوى فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "بعد صمود سنتين ونبر كتير علي شاكلة أنت الوحيد اللي مجالوش كورونا جالي كورونا".

وتمنى الكثير من محبى أحمد صلاح السعدنى شفاءه من فيروس كورونا، منهم الفنانة غادة عادل والتي علقت على بوست أحمد السعدنى، قائلة: "ألف سلامة عليك ياسعدنى.. بسيطة إن شاء الله".