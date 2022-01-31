حورية فرغلي: حاولت أتبنى مرتين ولهذا السبب حُرمت من الإنجاب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة حورية فرغلي إن حدوث حمل بالنسبة لها مستحيل بسبب مشكلة خلقية في الرحم.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON أن رحمها توجد به تليفات كثيرة وهناك ضرورة لاستئصاله.

وأضافت: “مش قادرة آخد القرار، لإني شوفت ستات كتيرة عملت كده وعندهم اكتئاب وتقلب مزاجي وفجأة تلاقيها بتعرق، ومش عاوزة أمر بالتجربة دي. أنا مخلوقة ورحمي ميشيلش طفل والدكتور قاللي لازم أشيله.”

وردا على سؤال عن محاولتها التبني أجابت: “حاولت لكن أنا غير متزوجة، ومن سنين قبل التمثيل حاولت أتبنى ولد في الأورمان كان مش بيسمع ولا بيشوف، وتكفلت بيه لكن للأسف توفى بعد عدة سنوات.”

وتابعت: “كان في واحدة مش مصرية بتشتغل عندي، وكانت حامل من لاعب كرة قدم في السنغال، وأول ما عرف سابها، فعرضت عليها تكمل الحمل طالما متمسكة بيه، والطفل يعيش معانا وأنا أتبناه، وفعلا حصل وسميته آدم وكنت فرحانة بيه، ومن كتر حبه ليا صحيت في يوم لقيتها خدت الطفل وهربت على بلدها. أنا دلوقتي بعتبر بنات أخويا بناتي، وعلاقتي بيهم قوية وإحنا أصدقاء.”

يذكر أن حورية فرغلي عادت للتمثيل بعد رحلة علاج طويلة خضعت فيها لعدد كبير من العمليات الجراحية لاستعادة شكل أنفها، وقدمت بعد عودتها مسلسل “أيام” الذي عرض عبر منصة “شاهد”.

وكشفت حورية فرغلي أن أعمالها في الفترة القادمة تشمل تحضيرات مسلسل من نوعية التشويق مع المنتج هاني وليم، بالإضافة إلى فيلم يبدأ تصويره بعد رمضان، ومسلسل آخر مكون من 15 حلقة.

ومسلسل “أيام” من بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، وحجاج عبد العظيم.

المسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في 50 حلقة في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة.

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