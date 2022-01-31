شقيقة ميار الببلاوي تطلب الدعاء لها بعد إجرائها عملية لاستئصال الرحم

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت شقيقة الإعلامية ميار الببلاوي، تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم.
خضعت لعملية استئصال الرحم
وقالت شقيقتها في تصريحات صحفية، إن ميار خرجت من المستشفى قبل 3 أيام، وما زالت تعاني من آلام الجراحة، ووضعها الصحي غير مستقر، مطالبة من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.
وكان نجل الببلاوي، كشف خضوع والدته لجراحة جديدة، معبرًا عن فخره بها، إذا كتب عبر حسابها بموقع فيس بوك: ماما يا حبيبتي يارب والفجر بيأذن يشفيكى ويعافيكى ويخليكى ليا أنا فخور بيكى يا أمي وبالذات والناس بتعمل تريند بحاجات قله أدب حضرتك بتعملى تريند فى برنامجك الديني المحترم علشان بتجاوبوا على أسئلة بتهم المسلمين لما تفوقي وتقومي بالسلامي هتفرحي قوي أن الفقرة عامله 3 ملايين مشاهدة.
وفاة والدة ميار الببلاوي
وكانت ميار الببلاوي، أعلنت وفاة والدتها قبل 5 أشهر، مؤكدة أنها توفيت فجأة، أثناء إجازتهما الصيفية بالجونة، ودفنت في مقابر الأسرة بالقوات المسلحة، وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة بالمسجد القوات المسلحة بالمقابر.
أزمات ميار الببلاوي
وعانت ميار الببلاوي من أزمات كثيرة الفترة الأخيرة، إذ تعرضت لحادث أسفر عنه كسر في 4 أصابع من القدم، وتهتك في الإصبع الكبير، إضافة إلى تعرض القدم الأخرى لشروخ في الأصابع أيضًا، وخضعت لعملية جراحية في قدمها أزالت فيها ظُفر إصبعها الكبير، وكانت خضعت قبلها إزالة ورم من الرحم.
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