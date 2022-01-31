بعد تعرضه لحادث سيارة.. إصابة بطل “أوقات فراغ” بكسر في الجمجمة والركبة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الممثل أحمد حداد عن إصابته بشرخ في الجمجمة، بعد تعرضه لحادث أثناء عبوره الطريق.

ونشر أحمد حداد عبر حسابه على “فيسبوك” صورة له من المستشفى وطالب الجمهور بالدعاء له.

وكتب ليحكي ما حدث معه قائلا: “أنا خبطتني عربية .. وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال … الحمد لله قدر ولطف .. أنا خيطت راسي دلوقتي بس ألم رهيب …. بعتذر عن أي مواعيد وارتباطات في الفترة القريبة .. مش عارف حقدر أقف على رجلي يوم الحفلة ولا لا، خللوا بالكوا وانتوا بتعدوا الشارع، أنا هتحسن إن شاء الله .. دعواتكم”.

وأحمد حداد هو أحد أبطال فيلم “أوقات فراغ” الذي أنتج عام 2006 وقام ببطولته أحمد حاتم وكريم قاسم وعمرو عابد وراندا البحيري، وانتهى دوره بعدما تصدمه سيارة ويتوفى ويكون سببا في تغيير أصدقائه.

ومؤخرا انتهى أحمد حداد من تصوير فيلمه الجديد فيلم “أما عن حالة الطقس”.

ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج أحمد حداد، الذي يخوض أيضا دور البطولة كممثل في أحدث تجاربه التمثيلية في عالم السينما بعد 15 سنة من دوره الشهير في فيلم “أوقات فراغ”، وتدور أحداثه حول مخرج شاب يعاني من اضطرابات عاطفية في نهاية الثلاثينات من عمره مع صراعه مع ماضيه ونوبات الفزع المستمرة.

ويجمع فيلم “أما عن حالة الطقس” في بطولته حنان يوسف وحسن الجريتلي وفريدة الجريدي وآسر البدراوي وداليا رمزي ونجلاء يونس وسامي داوود وعمر جاهين، وعدد من الوجوه الشابة والجديدة، منهم كريمان حجازي ونائل علي وسحر حسين وسارة أصيل، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، من بينهم الفنانة ريهام عبد الغفور والمخرج خيري بشارة.

وأحمد حداد ممثل ومخرج بجانب كونه شاعرًا، ووضع حجر أساس فرقة رترو الغنائية مع المطربات داليا الجندي وفاطمة عادل، لإعادة إحياء أشهر أغنيات الزمن الجميل بطابع مُبهج وخفيف الدم، مع اعتمادها على مزج الشعر والغناء إلى جانب أغانيهم الخاصة من أشعار حداد، وألحان ملحنين من جيلهم، على رأسهم الفنان شريف الوسيمي.

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