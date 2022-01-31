“ماتت من كنت أرحم بها”.. محمد جمعة يعلن وفاة والدته

ابو ظبي - احمد الجزار - توفيت قبل قليل، والدة الفنان محمد جمعة، حيث أعلن وفاتها على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يكشف أي تفاصيل أخرى.

وكتب محمد جمعة على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت من كنت أرحم بها.. أمي في ذمة الله، نسألكم الدعاء.

على جانب آخر، يعرض لمحمد جمعة في دور العرض السينمائية فيلم “تماسيح النيل”.

وتدور أحداث “تماسيح النيل” في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة ويلعب بطولته الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

محمد جمعة ولد في الفيوم، وبدأ حياته الفنية بعدة أدوار هامشية ببعض الأفلام والمسلسلات مثل مسلسل أحلام مؤجلة وفيلم عن العشق والهوى، وظل يتدرج في الأعمال حتى عرفه الجمهور وبرز في دوره بمسلسل هانم بنت باشا، وذاع صيته بعدها في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل شمس الأنصاري، سيدنا السيد، الركين وخيبر.

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