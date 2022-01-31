أحمد السعدني: “بعد صمود سنتين ونبر كتير جالي كورونا”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان أحمد السعدني إصابته بفيروس كورونا.

وكتب عبر حسابه على “فيسبوك” كاشفا عن إصابته بالفيروس ليتلقى الدعم وأمنيات الشفاء العاجل من أصدقائه.

وكتب أحمد السعدني: “بعد صمود سنتين ونبر كتير على شاكلة أنت الوحيد اللي مجالوش كورونا جالي كورونا”.

على جانب آخر، ينتظر أحمد السعدني عرض حكاية “قصاقيص صور” أولى حكايات مسلسل “منورة بأهلها” الذي يشارك في بطولته إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وحكاية “قصاقيص صور” من بطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، محمد حاتم، ناهد السباعى، رانيا يوسف، سلوى خطاب، وعباس أبو الحسن، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الحكاية يوم 4 فبراير المقبل عبر منصة “شاهد vip”.

يذكر أن أحمد السعدني يشارك في بطولة فيلم “بضع ساعات في يوم ما” مع المخرج عثمان أبو لبن.

و”بضع ساعات في يوم ما” بطولة الفنانة مي عمر، هشام ماجد، مايان السيد، عائشة بن أحمد، محمد سلام، هدى المفتي، خالد أنور، وآخرون، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وهي من تأليف محمد صادق الذي كتب الرواية، وإخراج عثمان أبو لبن.

وعرض لأحمد السعدني مؤخرا فيلم “200 جنيه” من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.

اقرأ أيضا

حورية فرغلي: حاولت أتبنى مرتين ولهذا السبب حُرمت من الإنجاب (فيديو)

استغرقت 5 ساعات… نجل ميار الببلاوي يطلب الدعاء لها بعد خضوعها لعملية جراحية

حسن الرداد بعد تصريحه المثير للجدل.. هو أنا لو قولت عايز أعيش في بلد معادية هتعملوا إيه؟

عائلة جورجينا رودريجيز تفتح النار عليها: “امرأة شريرة وتبرأت من أقاربها بعد تعرفها على كريستيانو”