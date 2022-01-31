”المنتج طارق الجناينى” يطرح بوسترات مسلسل سوتس .. رمضان 2022

نشر المنتج طارق الجناينى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى ، بوسترات مسلسل سوتس ، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى القادم .

مسلسل سوتس من بطولة آسر ياسين، وهو النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

مسلسل سوتس من المقرر ان يشارك فى بطولته كل من أحمد داوود وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى .

وأجرى آسر ياسين حوار مع الإعلامية ريم ميلاد ببرنامج " ET بالعربي" تحدث خلاله عن مشاركته بمسلسل "الثمانية" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على أحد المنصات الإلكترونية، وقال آسر أن المسلسل يمتلك كل العناصر التي تجعله على مستوى عالمي ولا يقل أهمية عن الأعمال التي تعرض على المنصات العالمية وأنه من المسلسلات المهمة للغاية بالنسبة له.

وأضاف آسر ياسين، أن التجربة صعبة ولكنها مهمة للغاية ومستمتع بها، وعن حقيقة تمحور الأحداث حول 8 أفراد فقط، فنفى آسر ياسين ذلك الأمر مؤكدا أن"الثمانية" شء يبحث عنه أبطال العمل وليس عدد أبطال المسلسل، وقال أن العمل كمجمل سيعطي للمشاهد إحساس العالمية وأنه سيبهر المشاهدين على نطاق العالم بأجمعه وليس النطاق الإفريقي أو العربي فقط.

وعن تفاصيل دوره في المسلسل فقال آسر، إن الشخصية التي يلعبها من الشخصيات المركبة ولديها الكثير من الأشياء التي ستكشفها الأحداث، كما كشف آسر عن مفاجآة وهي أن المسلسل سيكون به الكثير من الأجزاء الأخرى، وأن الجزء الثاني سيظهر الكثير من الملامح للشخصية التي يلعبها.