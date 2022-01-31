إصابة مفيد فوزي بكسر في المفصل ويوجه صعوبة في التدخل الجراحي (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الكاتبة حنان مفيد فوزي عن تعرض والدها المحاور الكبير مفيد فوزي إلى حادث نتج عنه بعض الكسور.

وأوضحت حنان مفيد فوزي أنها أخفت الأمر لمدة 10 أيام، لكن مع كثرة استفسارات المحيطين بعائلتها عن غياب والدها، قررت إعلان تفاصيل حالته الصحية.

وأشارت ابنة مفيد فوزي إلى أن والدها يعاني من كسر في مفصل الكتف الأيمن، ولكن حالته الصحية يصعب معها التدخل الجراحي لعلاج الكسر، موضحة: “الوضع لا يسمح بتدخل جراحي، لكن يسمح برحمة ربنا عليه”.

وكان آخر ظهور إعلامي لمفيد فوزي في قناة الزمالك ببرنامج “زملكاوي” مع خالد الغندور يوم 20 يناير الجاري، وتحدث عن رأيه في عدد من الفنانين من مشجعي الزمالك.

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