” وزارة السياحة والآثار” تشارك في معرض لسياحة اليخوت 25 إبريل المقبل

تشارك وزارة السياحة والآثار في معرض sea Trade Cruise Globul والمقرر إقامته خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ أبريل ٢٠٢٢.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنشيط السياحي في أولى جلساته المنعقدة هذا العام، حيث تمت الموافقة على مشاركة الوزارة في هذا الحدث والذي يأتي في إطار الترويج لمنتج سياحة اليخوت.

كما تم استعراض مشروع موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و مناقشة دراسة إمكانية إدراج قرية الفواخير ضمن برامج الزيارة لشركات السياحة.

وتمت الإشارة إلى صدور بعض قرارات ندب للوظائف القيادية وفقاً للهيكل الإداري الجديد للهيئة من بينها تولي ماجد أبو سديرة رئيساً للإدارة المركزية للمكاتب والتي تختص بالإشراف على المكاتب الداخلية والخارجية للهيئة.