الأحد المقبل.. نيكول سابا تغنى مهرجانات وتصور الأغنية

تجهز النجمة اللبنانية نيكول سابا لتصوير أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب تتعاون فيها مع المخرج اللبنانى جاد شوير، وقالت "قررت الدخول فى عالم المهرجانات بأغنية جديدة لكن بشكلى ومناسبة لى وغير بعيدة عن هويتى المعروفة وستكون مفاجأة لجمهورى".
وتابعت نيكول قائلة: "قررت أن أخوض تلك التجربة للذهاب إلى جمهور جديد وأتمنى أن ينول إعجابهم، وكان لازم أخوض تلك التجربة للتقرب إلى شريحة مختلفة من الجمهور".
وأضافت نيكول أن ستبدأ بالفعل تصوير الكليب بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتحديد يوم الأحد المقبل.
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