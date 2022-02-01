مليارًا و738 مليون دولار إيرادات فيلم Spider-Man No Way Home بعد شهر...

حقق فيلم Spider-Man No Way Home إيرادات وصلت إلى مليار و738 مليون دولار بـ شباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 17 ديسمبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 735 مليونًا و886 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، ومليار و3 ملايين دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

وحصل الفيلم على تقييم وصل إلى 93% من قبل 374 ناقدًا عالميًا، و98% من قبل أكثر من 25 ألف مشاهد من خلال موقعRotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه يوم 15 ديسمبر من العام الماضى 2021 بـ دور العرض المصرية، و17 من نفس الشهر بـ دور العرض الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد من عالم مارفل، تفوق على إيرادات كل من فيلم تايتانيك المحلية والتي وصلت لـ 659 مليون دولار، وعلى فيلم جوارسيك وورلد، الذي حقق 652 مليون دولار محليًا.

الفيلم الذي حصل على تقييمات مرتفعة للغاية بعد ساعات من عرضه فى صالات السينما العالمية، بعد طول انتظار بسبب تفشى جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على السينما وأسفرت عن تأجيلات بالجملة فى توقيتات عرض الأفلام.

ووفقًا لتقرير نشرته BBC مؤخراً، فإن فيلم الإثارة والخيال Spider-Man No Way Home حصل على تقييمات مرتفعة وصلت لأكثر من 9.5 على موقع التقييمات rotten tomatoes، ليصف الكثير ممن شاهدوا الفيلم بأنه أكثر أفلام مارفل نجاحاً.

ويدور فيلم Spider-Man No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man No Way Home.