حمو بيكا: رفضت الحصول على الجنسية من دولة عربية شقيقة والدستور يعطيني حق الغناء (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حل مؤدي المهرجانات حمو بيكا ضيفا على الإعلامية إنجي أنور في برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر قناة ETC، وتحدث خلال اللقاء عن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

وقال حمو بيكا إنه يتعرض للظلم على مدار 5 سنوات بسبب وضع اسمه في قوائم الممنوعين من الغناء في الحفلات العامة كل سنة، وذلك رغم تقدمه بكل الأوراق المطلوبة للنقابة ودخوله الامتحان، ونلخص في السطور التالية تصريحاته عن الأزمة:

– أشخاص من النقابة طلبوني في أفراح معارفهم أثناء فترة إيقافي وغنيت بدون أجر، ورفضوا غنائي في حفلات أخرى.

– قبلت بالغناء في تلك الأفراح على أمل السماح لي بالغناء، وخوفا من منعي في حالة رفضي لطلبهم

– توجد مادة في الدستور تعطيني حرية الرأي والتعبير والنشر، وأنا لي حرية الغناء

– أستاذ هاني شاكر له جمهور كبير في العالم العربي، وأنا أسافر في حفلات، وما يقوم به معنا يضايق العالم العربي كله

– تلقيت عرضا من دولة عربية للحصول على جنسيتها وتصريح بالغناء ورفضت

– خلال الأيام الماضية صدر قرار بإيقاف 17 شخصا وأنا أولهم، ومنذ 5 سنوات يتم وضع اسمي في هذه القائمة

– عندما تدخلني النقابة في امتحان مع كبار الملحنين وأشخاص من الأوبرا فهي ترغب في رسوبي في الامتحان

– قبل فترة صدر بيان بخصوص نجم آخر عن تقدمه بأوراق مزورة وشهادة مزورة، وبعدها حصل على كارنيه النقابة

– عندما توجهت للنقابة وتم رفع دعوى ضدي لم أخطئ في حق أستاذ هاني شاكر، وطلبت منه معرفة ما يدور في النقابة لأنه يمثلها

– لماذا يطلبون مني الغناء خارج مصر وكل حياتي في بلدي؟

– أنا واثق أن أستاذ هاني شاكر لا يرضيه ما أتعرض له

– تم عقد امتحان لـ 13 شخصا من الممنوعين في طنطا، وحكّم في اللجنة أستاذ حمادة أبو اليزيد وأحمد رمضان ونجح الجميع، وتم رفض دخولي الامتحان في هذه اللجنة، وامتحنني أشخاص من الأوبرا

– أنا أول من تقدم للنقابة بأوراقه، وقدمت كل شيء طلبوه مني

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