مشادة بين مبروك عطية ومتابع.. والداعية: “أنا بتكلم أحسن من اللي جابوك” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حدثت مشادَّة بين الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، وأحد متابعيه، الذي قال له «اتكلم كويس» خلال بث مباشر له على «فيس بوك»؛ ليرد «عطية» بقوله: «أنا بتكلم أحسن منك ومن اللي جابوك ومن اللي علموك لو كان معاك ابتدائية».

الذين تشمئز قلوبهم من ذكر الله

وتحدث الداعية، خلال البث المباشر عن الذين تشمئز قلوبهم من ذكر الله، قائلًا: الله يحدثنا عن نوع من الناس تشمئز قلوبهم إذا ذُكر، وإذا ذكر غيره يستبشرون، وهم ممن لا يؤمنون بالآخرة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» (الزمر: 45).

وأضاف: إذا لم تكن هذه الآية قرآنًا لتعجب منها السوي تعجبًا مدمرًا، وهذه الآية تعلمنا أن أي شخص يشمئز منًّا أو لا نعجبه لا يُسبب لنا ضيق، أو تتسب في وفاة إنسان أو اعتزاله الآخرين، فالله وحده منزل المطر ومجري السحاب ويسوق الهدوء والجمال وخير الرازقين وبيده الأنفس ويتوفاها حين موتها وباعثها من قبورها، متسائلًا: كيف يكون هؤلاء البشر؟

حدثت مشادَّة بين الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، وأحد متابعيه، الذي قال له «اتكلم كويس» خلال بث مباشر له على «فيس بوك»؛ ليرد «عطية» بقوله: «أنا بتكلم أحسن منك ومن اللي جابوك ومن اللي علموك لو كان معاك ابتدائية».

ذكر الله يريح القلوب

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أن الله كما نعلم ونؤمن رازق وساتر العالمين ورب كل شيء، مؤكدًا أن الإنسان السوي عندما يذكر الله يخشع قلبه وإذا كان قلبه مريضًا يرتاح، وإذا ذكر الله ذكر النصر والفرج والرحمة، وتساءل: ماذا يريد قلب المؤمن أكثر من ذلك حتى يطمئن؟، مستشهدًا بقول الله تعالى: «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» (الكهف: 26).

وتابع: عندما نسمع عن أناس تشمئز قلوبهم من ذكر الله، نحمد الله على إيماننا، لأن القلب يستبشر إذا ذكر الله وحده.

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