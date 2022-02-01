قنوات أبوظبي تعلن إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية عبر تطبيقها مجانا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية، التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بث مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات داخل مصر، عبر تطبيق AD SPORTS المجاني.

ويمكن للجمهور تحميل هذا التطبيق واستخدامه بسهولة، لمتابعة مباريات الأهلي في المسابقة، كما أعلنت إدارة قنوات أبوظبي الرياضية، تخصيص قناة خاصة أبوظبي إكسترا، لإذاعة وبث المباريات مع تقديم تغطية على مدار الساعة.

وحصلت قنوات أبو ظبي الرياضية، على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير المقبل، والذي يشهد تواجد النادي الأهلي بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في دول الإمارات ومصر والكويت.

ويواجه النادي الأهلي نظيره مونتيري المكسيكي، يوم 5 فبراير المقبل، في مباراة الدور ربع النهائي، وحال فوز المارد الأحمر يضرب موعدًا مع بالميراس البرازيلي يوم 8 فبراير، بينما في حالة خسارة الأهلي أمام مونتيري؛ يختتم مشواره بمباراة تحديد المركزين الخامس والسادس يوم 9 من الشهر نفسه.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: وليد سليمان، علي لطفي، حسين الشحات، رامي ربيعة، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، أليو ديانج، محمد محمود، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، بيرسي تاو، محمد أشرفن محمد فخري، أفشة، محمود وحيد، حمزة علاء، كريم فؤاد، حسام حسن لويس ميكيسوني، زياد طارق مصطفى مخلوف، ياسر إبراهيم.

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