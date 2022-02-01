إصابة الفنان الكويتي رامي العبدلله بالسرطان

كشفت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت عن إصابة الفنان رامي العبدلله، بمرض السرطان، وذلك بعد معاناته من أزمة صحية الفترة الماضية.

ووفق ما أوردته صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فقد أبلغ أحد المراكز الطبية المتخصصة بمرض السرطان، الفنان العبدالله، عن إصابته بورم كبير في الحوض يؤثر على الكلية، ويتسبب بعوارض صحية أخرى لديه.

فيما يستعد الفنان الكويتي للسفر إلى الخارج بحثا عن علاج.

والفنان رامي العبدالله من مواليد آب/ أغسطس 1973، وسبق أن صرح أن الفضل في نجوميته يعود للإعلامية فجر السعيد.

وسبق أن تعرض الفنان رامي العبدالله، للسجن قبل عدة سنوات، بسبب قضية نفقة مجمدة تعود لزوجته الأولى، إلا أنه كان قد نفى علمه بها، وأرجع السبب إلى عدم إبلاغ المحكمة له بها.

وقال الفنان العبدالله، في تفاصيل إلقاء القبض عليه آنذاك: ”طرق باب منزلي شاب من المباحث وكان بمنتهى الرقي والاحترام في التعامل وجلسنا في ديوانية المنزل وشربنا الشاي وقال لي إنه من جهة التنفيذ المدني ولديه أمر ضبط وإحضار بسبب نفقة متجمدة لصالح زوجتي الأولى بقيمة 5550 دينارا كويتيا، وهي تعتبر للآن زوجتي ولم يتم الطلاق بعد ولم أستقبل أي إعلان من المحكمة بخصوص تلك النفقة“.

وتابع: ”أخبرت زوجتي الجديدة بأنني سأتوجه مع الضابط إلى سجن التنفيذ المدني في الصليبية وأنه مجرد إجراء وحينها أبدت استغرابها لما آلت إليه الأمور بسبب نفقة، ولله الحمد لأنه رزقني بزوجة أصيلة وأنا أحترمها وأقدرها وقد تزوجتها منذ ثلاث سنوات تقريبا ورزقت منها بابنة عمرها الآن سنتان، وكان معها توكيل خاص مني بكل أموري وذهبت إلى المحكمة ودفعت المبلغ على الفور وأنهيت كل شيء، وحتى خروجي من السجن وأنا أجد تعاملا راقيا جدا“.

وتزوج رامي العبدالله من الفنانة الأردنية المقيمة في الكويت باسمة حمادة، إلا أن الانفصال وقع بينهما، بعد زواج دام أكثر من 8 سنوات.

وسبق أن ذكرت الفنانة باسمة حمادة في حوار صحفي أنها تعرضت للإجهاض أثناء فترة زواجها 4 مرات.

وشارك الفنان رامي العبدالله في عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية ومنها، مسلسل غريب الدار عام 2012، ومسلسل عبرات وحنين عام 2012، وفيلم المخيم عام 2017، ومسلسل عمود البيت عام 2018.