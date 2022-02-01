وفاء عامر تكشف تفاصيل حريق عمارتها وتوجه الشكر لرجال الداخلية والمطافي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة وفاء عامر، عن نشوب حريق في العمارة التي تسكن بها صباح اليوم، عبر صفحتها الخاصة على موقع فيس بوك.

وفاء عامر تكشف تفاصيل الحريق

وأوضحت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل الحريق في تصريحات صحفية، قائلة إنّ الحريق نشب في العمارة منذ الساعة السادسة صباحا، بسبب ماس كهربائي.

وأكدت عامر أنّها بصحة جيدة: «الحمد لله أنا زى الفل وكويسة أنا وكل الناس اللى موجودين في العمارة محصلش أي خساير قدر ولطف»، كما وجّهت الشكر لرجال وزارة الداخلية والمطافئ على تصرفهم السريع وسيطرتهم على الحريق قبل أن يتسبب في أي خسائر.

حريق في عمارة وفاء عامر

وشاركت الفنانة وفاء عامر، جمهورها في وقت مبكر من اليوم ، بمنشور قالت فيه: «شكرا جزيلا يا رجالة يا جدعان، مرور العجوزة والنجدة ومطافئ العجوزة، ورجالة قسم الدقي، سرعة الاستجابة والمعاملة، عشمنا فيكم.. حريق في العمارة».

وفاء عامر تستقر على خوض سباق دراما رمضان

استقرت النجمة وفاء عامر، على خوض السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل «بيت الشدة» للمخرج وسام المدني، وذلك في اللحظات الأخيرة، حيث يشاركها في بطولة العمل كوكبة من نجوم الفن.

كما استقر مخرج العمل مع الجهة المنتجة، على أبطال المسلسل، ويواصل حاليا اختيار الأماكن التي يتم التصوير بها، استعدادا لانطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل بيت الشدة

ويشارك في بطولة مسلسل «بيت الشدة» بجوار وفاء عامر، كل من: أحمد وفيق، محمد مهران، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.

مسلسل بيت الشدة التعاون الثاني بين وفاء عامر والمخرج وسام المدنييذكر أن المخرج وسام المدني تعاون مع الفنانة وفاء عامر في فيلم «خان تيولا» وشاركها البطولة النجوم: نضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة.

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