بعد تصريحه برفضه ملايين الدولارات في السعودية.. تركي اَل الشيخ يرد على محمد صبحي ويصفه بالمشخصاتي

ابو ظبي - احمد الجزار - علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، على تصريحات الفنان محمد صبحي الأخيرة تجاه المملكة، والتي أكد فيها أنه رفض عرضًا مسرحيًا مقابل 4 ملايين دولار بالسعودية.

وكتب تركي آل الشيخ على تدوينة أحد الأشخاص الذين علقوا على تصريحات صبحي، قائلًا على تويتر: والله أنا أبي أعرف إللى عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط حسب تعبيره.

وعاد تركي آل الشيخ وعلق مرة أخرى قائلًا: هو مشخصاتي يا أخ توفيق.

وفي وقت سابق، أصدر الفنان محمد صبحي بيانًا توضيحيًا بعد تردد تأويل على لسانه بالإساءة للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد حفل توزيع جوائز joy awards 2022.

وقال محمد صبحي في بيانه، إن الكلام الخاص بأن الرياض تحولت في ظرف عام كامل لعاصمة الفن في الوطن العربي، قلته منذ أكثر من شهر، وليس كلاما وليد الأمس أو اليوم، وشرحت وجهة نظري حينها، وعبرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور واضح لا يعكس قوتنا ولا مكانتنا، وتاريخنا الفني الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام.

وأضاف الفنان محمد صبحي أنه الفنان المصري الوحيد الذي رفض 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحيته خيبتنا بموسم الرياض، اعتراضا على العمل تحت شعار ترفيه فهو يقدم عملا مسرحيا ثقافيا يحمل رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي، وقلت للمسئولين عن موسم الرياض إنني مستعد لعرض مسرحيتي مجانا، ولكن في إطار آخر غير الترفيه.

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