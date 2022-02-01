بعد أنباء عن تلاعب الكاميرون في مسحات كورونا.. تحرك مصري لحماية الفريق قبل لقاء المنتخبين

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، الإشراف على نتائج مسحات كورونا التي خضع لها لاعبي منتخب مصر بأحد المعامل الخارجية بمدينة ياوندي.

وفضل المنتخب إجراء مسحة أخرى بخلاف التي يجريها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بأحد المعامل الكبرى بمدينة ياوندي.

ويأتي قرار البعثة في ظل تخوفها من انتشار الأنباء التي تؤكد تلاعب الكاميرون بنتائج المسحات التي تقوم بها أمام المنتخبات التي تواجهها، وهو ما أثار خوف البعثة المصرية، خاصة أن النتائج جميعها سلبية بالنسبة لجميع اللاعبين منذ بداية البطولة.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لمواجهة نظيره الكاميروني صاحب الضيافة، في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا على الأراضي الكاميرونية، وتختتم منافساتها يوم 6 فبراير الجاري.

منتخب مصر يتخطى المغرب

وكان منتخب مصر حقق فوزا غاليا على نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

بهذا الفوز حجز منتخب مصر رسميا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي ببطولة الأمم الأفريقية، ليواجه منتخب الكاميرون صاحب التنظيم.

موعد مباراة مصر مع الكاميرون

وتقام مباراة منتخب مصر مع الكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية يوم الخميس المقبل 3 فبراير 2022 فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أولمبي” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

ومن المقرر أن تنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني على الهواء مباشرة عبر قناتي “بي إن ماكس 1″ و”بي إن ماكس 2”.

تأهل الكاميرون لنصف النهائي

وحسم منتخب الكاميرون تأهله إلى الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على جامبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب جابوما بمدينة دوالا.

حجازي خارج الحسابات

أوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب منتخب مصر الوطني أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل.

وكان حجازي أصيب خلال مباراة منتخبي مصر والمغرب في ربع النهائي للأمم الأفريقية ولم يتمكن من استكمال المباراة.

جاهزية أبو جبل

أجرت بعثة المنتخب الوطني صباح أمس الإثنين مسحة طبية خاصة لجميع أفراد البعثة والمرافقين لها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاءت جميع نتائجها سلبية بحمد الله.

وكشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، أن الحارس محمد أبو جبل، سيكون جاهزا للمشاركة أساسيا فى مباراة الفراعنة أمام الكاميرون المحدد لها مساء الخميس المقبل، في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

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