وصفت ما فعلته بـ”القتل العمد”.. أنغام تكشف سبب رفضها التصالح مع أصالة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أنغام علقت لأول مرة على أزمتها مع أصالة، وتحدثت عن سبب رفضها اعتذار أصالة، وذلك خلال لقائها مع إذاعة “NRJ“، وتحدثت أيضاً في اللقاء عن عدة أمور حول حياتها وأعمالها الفنية الأخيرة.

أنغام تكشف سبب رفضها اعتذار أصالة

وتحدثت الفنانة أنغام للمرة الأولى على أزمتها مع أصالة، وسبب رفضها اعتذار أصالة إليها، بعد مبادرة الأخيرة بالتصالح معها، وقالت الفنانة في تصريحتها اليوم لإذاعة NRJ: “في فرق بين الغلط وتعمد الإساءة.. لو حد غلط فيا هسامحه، لكن اللي حصل كان تعمد إساءة”.

وأكدت أنغام على أنها شخص يسامح بسهولة، وسامحت العديد من الأشخاص لكنها لا تحب تعمد الإساءة ووصفتها بأنها مثل القتل العمد.

وجاءت تصريحات أنغام بعد عودة الحديث عن علاقة أنغام بأصالة، بعد لقائهما الأول في حفل ليلة “تريو الرياض” وكذلك حذف أصالة لرسالة اعتذارها لأنغام.

أنغام تعلق لأول مرة على مصير مصالحتها مع أصالة

وكانت أصالة قد فاجأت متابعيها على انستجرام بحذف منشورها الذي كانت قد قدمت من خلاله اعتذارها للفنانة أنغام في شهر ابريل من العام 2021، ويبدو بأن قرارها جاء بعد حوالي اسبوعين لقائهما في حفل “تريو الرياض” في رأس السنة، واعتذرت أصالة في منشورها لأنغام على الخلاف الذي وقع بينهما بسبب زواج الفنانة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من ابنة شقيق طارق العريان زوج الفنانة أصالة السابق، وتسبب الأمر في القطيعة بينهما.

أنغام تكشف معاناتها مع الاكتئاب وأعمالها الجديدة

وتحدثت الفنانة أنغام في لقائها عن حالتها النفسية، وكشفت لأول مرة أيضاً عن معاناتها السابقة مع الإكتئاب، وقالت: “قعدت 4 سنين أتعالج من الاكتئاب لكن بطلت تماماً أخد أي أدوية، بقيت كل يوم أبص للنعم اللي عندي وأعدها”، وقالت إنها غير متوترة بسبب فيروس كورونا، وتعيش حياتها بشكل طبيعي، وعلقت أنغام أيضاً عن أغنيتها “برضه بتوحشني” مع وائل كفوري وقالت: “اللي شدني لتقديم ديو مع وائل كفوري إن الأغنية حلوة أوي وهو لطيف جداً.. من أحلى الأغاني اللي نزلت السنة اللي فاتت”.

وكشفت أنغام عن أعمالها الفنية الجديدة في 2022، وقالت: “غنيت أغنية تتر مسلسل “حديث الصباح والمساء” لايف بشكل مختلف، وقريب هتشوفوها”.

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