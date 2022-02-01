إللي نعمله مش عيب .. نور الشريف يتحدث عن معانأته « وسوسة » سعاد حسني؟

الرياض - محمد الاطلسي - شارك الفنان نور الشريف في بطولة العديد من الأعمال الفنية مع السندريلا سعاد حسني من بينها "الكرنك وغريب في بيتي"؛ إلا أنه ورغم الأعمال التي جمعتها معًا كان يعتبرها "موسوسة".

في حواره مع مجلة المصور عام 1999، تحدث النجم الراحل نور الشريف عن العديد من المراحل في حياته الفنية من بينها اللقاءات التي جمعتها بالسندريلا سعاد حسني، إضافة إلى بعض المواقف الأخرى خلال مشواره الفني.

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وعن سعاد حسني، قال: "إذا ما أردنا الحديث عن أهم نجمات السينما المصرية، فسوف تأتي سعاد حسني في المقدمة دون منازع، ولا أستطيع أن أضع اسم الممثلة التالية التي يمكن أن تأتي بعدها، فالمسافة بينها وبين أي نجمة أخرى بعيدة، وأتمنى أن تظهر في الفترة المقبلة ممثلة في حجمها أو قريبة من مستواها".

واستكمل نور الشريف حديثه عن سعاد حسني، وقال: "مع الأسف الوسوسة هاجمت سعاد حسني خلال أعمالها الفنية الأخيرة، وفي أخر أعمالنا معًا وهو فيلم غريب في بيتي تعبت من وسوستها، فقد كانت بعد يومين من العمل تسأل وما جدوى هذا الكلام، وتحاول التغيير في السيناريو".

وأضاف: "نصحتها بالتوقف عن ذلك، والابتعاد عن الوسوسة حتى لا تدمرها، فقالت: ماذا يقول الفيلم وما الهدف منه؟، فقلت لها: لا شيء، مجرد فيلم للتسلية، لا نهاجم خلاله أحد ولن نغير الكون، مثل كل الأفلام اللذيذة والبسيطة وهذا ليس عيبًا، ولكنها لم تقتنع وزادت وسوستها".