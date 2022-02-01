صحيفة كاميرونية تكشف إصابة محمد صلاح بكورونا.. والمنتخب يرد.. و”إيتو”: أنها الحرب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت تقارير صحيفة كاميرونية، إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني بفيروس كورونا، قبل مواجهة الفراعنة أمام الكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقالت صحيفة أفريكا 55 الكاميرونية، إن مسحة محمد صلاح لاعب منتخب مصر، جاءت إيجابية قبل مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

المنتخب يرد بشكل رسمي

ورد المنتخب الوطني على حقيقة إصابة محمد صلاح نجم الفراعنة بفيروس كورونا، بعد إجرائه مسحة.

وقال ضياء السيد مدرب المنتخب في تصريحات صحفية: لم نخضع إلى مسحات إلى الآن، وسوف نخضع لها اليوم، وفقا لبرتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وأضاف مدرب المنتخب: خضعنا للمسحة الطبيعية أمس وكان جميع اللاعبين سلبي، ونعلم أنه سيصدر العديد من الشائعات، ولكننا نركز فقط في الملعب وليس في شيء آخر، وطموحنا تحقيق اللقب وإسعاد المصريين.

إيتو وتصريحات مثيرة للجدل

يشار إلى أن صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ونجم برشلونة الإسباني السابق، وجه رسالة خاصة إلى لاعبي منتخب الكاميرون قبل مواجهة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال صامويل إيتو، خلال جلسة مع لاعبي الكاميرون: كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب.

وأضاف إيتو: يجب أن تلعبوا هذه المباراة كالحرب، لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل أن يحدث.

وتأهل الكاميرون إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد إقصاء جامبيا من الدور ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

في حين تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز على المغرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة عربية خالصة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون، الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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