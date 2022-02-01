بعد أن وصفه بـ”المشخصاتي”.. محمد صبحي يرد على تركي اَل الشيخ

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الفنان محمد صبحي، إنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنيةـ التي حدثت في المملكة السعودية العربية، مؤكدًا أنه لم يسئ إليها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف صبحي خلال تصريحات صحفية، أنه تعرض لهجوم عنيف في مصر، عندما صرّح بأنه سعيد بالطفرة التي حدثت في الرياض خلال عام واحد.

وتعليقًا على وصف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ المشخصاتي، قال الفنان محمد صبحي: مبحبش أرد على مثل هذه التصريحات، وذلك وفقًا لـ”القاهرة 24″.

كما قال الفنان محمد صبحي، إنه سعيد بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض، لافتا إلى أن ذلك طفرة في الفن السعودي.

تركي آل الشيخ يصف محمد صبحي بالمشخصاتي

وكان المستشار تركي آل الشيخ كتب على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تعليقًا على رفض الفنان محمد صبحي عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.

وقال آل الشيخ: والله أنا أبي أعرف إلي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط -حسب تعبيره-.

كما تابع في الرد مرة أخرى وقال عن الفنان محمد صبحي: هو مشخصاتي يا أخ توفيق.

محمد صبحي يرفض عرض مسرحيته بالرياض

يذكر أن الفنان محمد صبحي، كان قد أصدر بيانًا صحفيًا، أوضح من خلاله، أنه لم يسئ للمملكة العربية السعودية، كما روجه البعض، مؤكدًا أنه رفض عرض مسرحية في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار لأنها تحت شعار الترفيه.

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