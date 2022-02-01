وفاة الفنان موسى جيه موسلي نجم مسلسل “The Walking Dead” بطلق ناري في ظروف غامضة

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي الممثل الأمريكي موسى جيه موسلي Moses J. Moseley، الذي اشتهر بتجسيد دور الزومبي في مسلسل “The Walking Dead”، في ظروف غامضة جراء طلق ناري عن عمر 31 عامًا.

وفاة موسى جيه موسلي بطلق ناري

أفادت صحيفة الإندبندنت أن موسى جيه موسلي تم العثور عليه ميتًا متأثرًا بجراحه جراء طلق ناري داخل سيارته يوم الأربعاء الماضي في ستوكبريدج بـ جورجيا، حسبما صرح أقاربه لوسائل الإعلام، وقالت الجهات الأمنية في بيان أنه جاري التحقيق في وفاته باعتبارها عملية انتحار محتملة، ولم يصدر بيان رسمي بشأن الظروف المحيطة بوفاته، وقال أقاربه إنهم لم يعرفوا أي تفاصيل عنه منذ 23 يناير، وقدموا على إثر ذلك بلاغًا في مركز الشرطة يوم الأربعاء، ثم اتصلوا بشركة أمن السيارات، التي تتبعت سيارته إلى حيث تم العثور على جثته في ذلك اليوم.

نعي النجوم لوفاة موسى جيه موسلي

من جانبها، قالت تاباثا مينشو، وكيلة أعمال موسى جيه موسلي لشبكة فوكس نيوز في بيان: “لقد أحبه الجميع، وأحب معجبيه بقدر ما أحب عائلته وأصدقائه، كان دائمًا متحمسًا للعمل”، وجاء في حساب مسلسل “Walking Dead” الرسمي على تويتر: “أفكارنا ودعواتنا مع فرد من أفراد طاقمنا موسى جيه موسلي”، في حين قال الممثل الأمريكي جيريمي بالكو، الذي ظهر معه في المسلسل بشخصية آندي، إنه حزين بسبب أخبار وفاته، موضحًا أنه كان مجرد إنسان طيب ورائع، وكتب: “سوف نفتقدك يا صديقي”.

معلومات عن أعمال موسى جيه موسلي

وُلد موسى جيه موسلي في ولاية ساوث كارولينا، وكان قد احتفل للتو بعيد ميلاده الحادي والثلاثين في 23 ديسمبر، درس القانون الجنائي في جامعة ولاية جورجيا من 2010 إلى 2016، شارك في عام 2009 في أفلام مميزة مثل “Joyful Noise” و”The Internship”، وحصل على دوره الشهير في عام 2012، حيث ظهر في مسلسل “The Walking Dead” كواحد من كائنات الزومبي حتى عام 2015، وفي أغسطس 2012، ظهر في غلاف مجلة انترتينمنت ويكلي مع الممثلة داناي جوريرا.

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